إيقاف فتاتيْن هاربتيْن من منزل والدهما بجدة وبحوزتهما هويات مزورة

جدة(صدى):

أوقفت الدوريات الأمنية في جدة فتاتيْن هاربتيْن من منزل والدهما، وبحوزتهما إقامتان مزوّرتان من الجنسية الصومالية.

وأوضحت مصادر في تفاصيل الحادثة أن دورية أمنية اشتبهت في مركبة بداخلها فتاتين في مقتبل العمر من الجنسية الصومالية وبسؤال السائق أفاد بأنهما ركبتا معه مشواراً.

وعند التأكد من وضع الإثباتات التي بحوزتهما اتضح أنها مزوّرة، وهاربتان من منزل والدهما، وتم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصّة لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.