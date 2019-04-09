بالصور.. رصد عمال يخالفون التوطين بسوق المواشي في المجاردة

أبها(صدى):

رصدت لجنة التوطين بمحافظة المجاردة اليوم الثلاثاء، 6 من العمال الآسيويين والأفريقيين المخالفين الذين يمارسون البيع والشراء داخل سوق المواشي.

وجاء ذلك جولاتها التفتيشية على أسواق المواشي؛ للتأكد من تطبيق التوطين في هذه المنشآت.

وعن ذلك، أوضح رئيس اللجنة محسن بن جابر الشهري، أن اللجنة ستطبق العقوبات النظامية بحق المخالفين، والتي تشمل ” الغرامة والترحيل ” .

وأشار ” الشهري ” إلى أن الجولات الميدانية ستستمر بشكل يومي؛ وذلك لمتابعة توطين الوظائف في المهن المقصورة على السعوديين.