فيديو يكشف طريقة صناعة السيارة الخارقة ” بوجاتي فيرون “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن طريقة صنع السيارة الخارقة ” بوجاتي فيرون ” التي يقدر سعرها بنحو 1.7 مليون دولار، ويمكنها الانطلاق بسرعة من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.4 ثانية.

وتحصل ” بوجاتي فيرون ” على محرك قدرته 1200 حصان، فيما تصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 400 كيلومتر في الساعة، وهو ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أسرع السيارات على الإطلاق؛ فيما ظهرت عملية تجميع مكونات ” بوجاتي فيرون ” بدقة وانضباط من جانب العمال في المصنع.

ويتم اختبار كل وحدة بشكل دقيق ومتكرر قبل خروج أي نسخة مجمعة من المصنع؛ للتأكد من جاهزية ” بوجاتي فيرون ” ، كما يتم قياس سرعتها داخل المصنع وهي مثبتة ومرفوعة قليلاً عن الأرض.