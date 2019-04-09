برنامج ” يسر ” للتعاملات الحكومية يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسر ” عبر حسابه الرسمي بموقع ” لينكد إن ” لخدمات التوظيف عن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالبرنامج بمدينة الرياض، وذلك وفقآ للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– سكرتير تنفيذي (Executive Secretary).

الشروط:

1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء2019/04/09م، وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

ودعا الراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة، للتقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا

– يتطلب إنشاء حساب بموقع ” لينكد إن ” لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة.