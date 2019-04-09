سند محمد بن سلمان يوضح شروط الحصول على دعم الزواج

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج سند محمد بن سلمان، عن مجموعة من الشروط لتحقيق أعلى معدلات المساواة في منح الدعم ضمن مبادرة الزواج، منها ما يتعلق بعقد الزواج.

واشترط البرنامج أن يكون الزواج هو الأول بالنسبة للرجل، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم؛ فيما يهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج يقدم مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.