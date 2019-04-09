” العدل ” توجه بمصادقة عقود الأنكحة إلكترونيا

عادل الحربي(صدى):

صرحت مصادر مطلعة أن وزارة العدل وجهت مأذوني الأنكحة بضرورة إشعار طرفي النكاح بتوثيق العقد إلكترونيًا؛ وذلك من خلال الدخول على موقع الوزارة.

وعن ذلك، كشف مصدر عدلي أنه تم التوجيه من الوزارة بإيقاف العمل على مصادقة عقود الأنكحة من قبل قسم المأذونية كما كان عليه الحال سابقاً.

كما أوضح المصدر أنه سيتم انتقال اختصاص المصادقة لنظام الإنهاءات على موقع الوزارة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء خطوة باتجاه إلغاء قسيمة الزواج السابقة المتمثلة في ” الدفتر الأخضر ” ، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .