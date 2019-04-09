طالبان يحتالان على شركة ” أبل ” بهواتف مزورة

واشنطن(صدى):

يواجه طالبين من جامعة ” أوريغون ” الأمريكية السجن؛ وذلك بعد اتهامهما بخداع شركة ” أبل ” الأمريكية بهواتف آيفون مزورة وربحا من العملية ٨٩٥ ألف دولار.

وعن تفاصيل ما حدث، قام الطالبان بإرسال 1500 هاتف آيفون مزيف إلى أبل ويزعمان في كل مرة أن بها عيوب؛ من أجل استبدالها بأجهزة حقيقية.

واستخدم الطالبان هواتف ووثائق ضمان مزورة؛ من أجل الاحتيال على الشركة الأميركية التي كانت في بعض الأحيان ترفض عددآ من طلبات الاستبدال؛ بعدما شككت في نواياهما.

ويقوم الطالبات ” الصينيان ” بعد توصلهما بالهواتف الحقيقية بإعادة بيعها للعموم، بثمن منخفض عن تلك الموجودة في الأسواق.

وعن عقوبة الطالبان، يمكن أن يقضي الطالب الأول 5 سنوات خلف القبضان ودفع 10 آلاف دولار، في حال كانت التهمة صحيحة.

أما الطالب الثاني فيواجه عقوبة حبس تصل إلى 30 عامآ وغرامات قيمتها ميلوني دولار؛ وذلك إذا ثبتت إدانته بتهمة الاتجار في السلع المزورة والاحتيال والنصب.