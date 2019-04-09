ممارسة الرياضة خلال الحمل تحمي أطفالك من السمنة

واشنطن(صدى):

أظهر بحث طبي أجراه علماء من جامعة ” واشنطن ” الأمريكية، أن الأمهات يمكن أن يحمين أطفالهن من السمنة قبل ولادتهن، وذلك بممارسة الرياضة أثناء الحمل.

حيث توصلت الدراسة إلى أن ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية، يساعد على تعزيز صحة الطفل بعد ولادته.

وعن اختبار هذه النظرية، قام الباحثون باختبارها على الفئران، واكتشفوا أن أم الفأر التي مارست الرياضة أو تحركت على نحو منتظم أثناء الحمل، كان مولودها أقل عرضة للإصابة بالسمنة.

وعن ذلك، قال مؤلف الدراسة جون سيوك سون من جامعة واشنطن، أن قلة التدريب عند النساء الأصحاء أثناء الحمل يمكن أن تعرض أطفالهن للسمنة.

وأضاف: ” نقصد بالرياضة ممارسة تمرينات وتدريبات رياضية لمدة ساعة يوميا ” .

ويعاني أكثر من ثلث البالغين في الولايات المتحدة من السمنة المفرطة، كما أن هذا المرض يصيب نسبة كبيرة من الأطفال