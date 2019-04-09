5 أخطاء ترتكبها النساء عند وضع المكياج بالصيف

نيودلهى (صدى):

كشفت خبيرة المكياج الهندية جيروشا تشاندي، عن خمسة أخطاء ترتكبها النساء لدى وضع المكياج في الصيف، ومن بينها استخدام مكياج منتهي الصلاحية وهي ليست آمنة ويمكن أن تؤدي إلى الطفح الجلدي والحساسية والتهيج.

ويجب على الأدوات أن تبقى نظيفة للحفاظ عليها من التلف، وتجنب الإصابة بالالتهابات الناجمة عن تراكم البكتيريا والجراثيم فيه، كما أن الإكثار من البرونزاج وتطبيقه في جميع أنحاء الوجه يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، لأنه قد يفسد البشرة ويعطيها مظهراً بشعاً أثناء وضع المكياج.

وربما لا يتناسب اللون الغامق للحاجبين مع لون البشرة والشعر، وقد يجعل الحواجب تبدو مزيفة وغير طبيعية، لذا يفضل استخدام ضربات قصيرة أثناء ملء الحواجب بالاتجاه الطبيعي لنمو شعر الحاجبين؛ فضلًا عن الاختيار الصحيح للون الوجنتين المناسب للون البشرة.