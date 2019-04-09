” أمن الدولة ” توجه بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالإرهاب وغسيل الأموال

الرياض(صدى):

وجهت رئاسة أمن الدولة، الجهات المختصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله والبالغة 30 قرارا نافذا وما يلحقه من قرارات، فضلًا عن تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتلقت الجهات المختصة، الدليل الإرشادي المعد من الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يكون التواصل في هذا الاتجاه مع الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية وتلقت كتابات العدل السعودية والجهات الرقابية والبنوك وجهات التوثيق نسخة لاعتماد الدليل الإرشادي.

وتتولى السلطات تجميد كافة أموال وأصول أي شخص طبيعي أو اعتباري في المملكة أو تحت سلطتها القضائية على ارتباط بأي أنشطة إرهابية أو منظمات أو تمويل الإرهاب وتتخذ التدابير التي من شانها ملاحقة الحسابات المشبوهة وخطت في ذلك خطوات حثيثة.