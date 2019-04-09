بالصور.. انكسارات وهدر في المياه بحي عكاظ الجديد بالرياض

رشيدة المطيري(صدى):

اشتكى بعض أهالي حي عكاظ بالقرب من مسجد رشيد البواردي في الرياض من وجود هدر وتسربات مياه بسبب الانكسارات وعدم تطبيق فعلي للمخالفات وما إن تقوم شركة المياه بإصلاحه إلا ويكون هناك إنكسار آخر يعقبه بعد أيام .

وقد سبب هذا الهدر مع بعض الإصلاحات الاسفلتية المتأخرة والمتقطعة هبوط ونزول في مستوى طبقة الازفلت بل ووجود بعض الحفر التي تتحول إلى مستنقع تتجمع في المياه والحشرات وهذا مما لاشك فيه هدر حقيقي وكبير للمياه التي نحن بحاجة إليها .

وقد وجه بعض جيران الحي عدة بلاغات على هاتف شركة المياه وشكوى ولكن دون جدوى واهتمام بل وعود ووعود فقد تمت الاتصالات السابقة ومع ذلك يكون الإصلاح متأخرا ثم تعود المشاكل من جديد دون حل جذري قاطع.

ويأمل أهالي الحي من شركة المياه سرعة معالجة جميع الانكسارات اليومية ومتابعة هدر المياه اليومي في الحي بالإضافة إلى التطبيق الفعلي على كل من يخالف من الأهالي.