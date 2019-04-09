بالصور.. الأهلي يختتم تحضيراته ويعلن جاهزيته للقاء بيرسبوليس الإيراني

مصطفى الشيخي(صدى):

اختتم الفريق الأهلاوي تحضيراته مساء اليوم على ملعب استاد زعبيل بالإمارات وذلك استعداداً لمواجهة بيرسبوليس الايراني ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا تحت إشراف المدرّب خورخي فوساتي وشهدت التدريبات اجتماع فنّي باللاعبين وإيضاح بعض الأمور الفنيّة وضرورة تلافي الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباريات الماضية، ليجري اللاعبين بعض الجمل التكتيكية بعد إيعاز المدرّب لهم بتطبيقها وسط معنويّة عالية ورغبة في تحقيق الثلاث نقاط.

كما حظر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات سعادة الأستاذ تركي الدخيل تدريبات الفريق وسط ترحيب من إدارة النادي الأهلي بقيادة الرئيس عبدالله بترجي وأكّد سعادة الأستاذ تركي الدخيل على ثقته الكبيرة في لاعبين الأهلي والخروج من اللقاء بانتصار ثمين وتشريف الوطن في المحفل الآسيوي خاصة وأنّ الاهلي سفير الوطن و يعتبر صرح من صروح الرياضة في المملكة العربية السعودية ، وأكمل حديثة بأنّ النادي الأهلي مختلف وجمهوره مختلف والجميع يقف خلف الفريق الأهلاوي لتحقيق الثلاث نقاط مساء يوم الثلاثاء وتقديم لقاء يعكس صورة.