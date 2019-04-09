بالفيديو.. مهندس يصمم برج خليفة بـ ” كراتين ” معلبات غذائية

تركي السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، قيام مهندس يمني الجنسية، بتصميم لبرج خليفة الشهير بإمارة دبي.

وأظهر المقطع دقة تنفيذ المهندس للتصميم، بطبقات عديدة من ورق ” الكرتون ” للمعلبات الغذائية، في محاولة لمحاكاة البرج الأصلي.

ويعد برج خليفة أعلى بناء شيده الإنسان وأطول برج في العالم بارتفاع 828 مترًا، بدأ بناؤه في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في 6 يناير 2004، وتم الانتهاء من الهيكلة الخارجية له في الأول من أكتوبر 2009، وتم افتتاحه رسميًا في 4 يناير 2010، ليصبح البناءَ الأعلى في العالم.