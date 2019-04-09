بالصور.. أمير القصيم يحمل صقرًا ويوجه بإقامة سوق للطيور النادرة

سالم المطيري(صدى):

ظهر الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أمس الأثنين، حاملًا لأحد الصقور، خلال ختام مهرجان القصيم للصقور بمحافظة الأسياح.

وأكد الأمير على أن المشاركات التي يشهدها مهرجان القصيم للصقور، تعكس جمعاً لمحبي هذه الرياضة من الصقارين من هذه المنطقة ومن خارجها.

وأوضح أهمية دعمها وتعزيزها لنحافظ على تواجدها كون مثل هذه المهرجانات توثق رياضتنا العربية الأصيلة في الصقور.

وشدد على ضرورة إقامة سوق للطيور لمثل هذه الأنواع النادرة وغيرها وتخصيص مكان لها بمحافظة الأسياح تعزيزاً لهذه الهواية ودعماً لمحبيها.