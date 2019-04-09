خائن ويقبل رشاوى ” جنسية ” ..عشرينية تطلب الخلع بعد عامين من الزواج

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية 28 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها 33 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما، بسبب ما وصفته بقبوله ” رشاوى جنسية ” .

وتقول الزوجة، إنها وافقت على الزواج من البداية، لاعتقتدها أنه ” محترم ” ،وهو ما اكتشفت عكسه تماما بعد الزواج.

وأوضحت أن علاقاته النسائية تعددت بعد الزواج، وبحكم طبيعة عمله كمحامي، اكتشفت أن معظم زبائنه من المتورطات في قضايا مخلة بالشرف، وأنه على علاقة بهن.

وأضافت: ” وصل الأمر إلى أنه حاول معاكسة أعز صديقاتي، وتحرش بها ” ،مشيرة إلى أنه منذ هذه الواقعة وهي قررت الطلاق منه.

ولفتت إلى أنه رفض تطليقها، ما جعلها تلجأ إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى الخلع.