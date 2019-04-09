الصينيون مجبرون على تحميل تطبيق لمتابعة أخبار الرئيس

بكين(صدى):

أجبر الرئيس الصيني شي غين بينغ، وحزبه الشيوعي، المواطنين الصينين على استخدام تطبيق اسمه ” الأمة العظيمة ” لمتابعة أخبار الرئيس.

وتأتي الشعبية المتزايدة للتطبيق من خلال سياسات اتبعها الحزب الشيوعي للضغط على المواطنين لاستخدامه ومعاقبة من يتجاهلونه.

والعديد من الموظفين مجبرون على إرسال صور لتوثيق تقدمهم اليومي على التطبيق، وإلا يتم الاقتطاع من مرتباتهم.

ويستخدم هذا التطبيق أكثر من 100 مليون شخص، حيث تلقى مسؤولي الحزب الشيوعي أوامر بضمان استخدام المواطنين للتطبيق، ما جعل درجات الطلاب، ورواتب الموظفين، متوقفة على نسبة استخدامهم للتطبيق.

ويعد ” بينغ ” أحد أقوى الزعماء الصينين، وتذكر التقارير أن بإمكانه حكم البلاد لأجل غير مسمى، خاصة بعد إلغاء حدود الفترات الرئاسية في مارس الماضي.

ويعد هذا التطبيق هو أحدث وسائل الرئيس الصيني لتعزيز سيطرته على البلاد.