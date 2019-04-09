بالفيديو.. حقيقة اعتداء أحمد سعد بالضرب على سمية الخشاب

القاهرة(صدى):

أكد المطرب المصري أحمد سعد أنه ليس غاضبًا إطلاقًا من انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب وليس لديه مشاكل معها ، قائلا: ” الناس تتزوج وتنفصل بالمعروف ” .

وعن ما تردد حول تعديه بالضرب على سمية الخشاب وهو الأمر الذي دفعها لإصدار كليب ” بتستقوى ” فور انفصالهما، أكد أن هناك أخبارًا موجهة يتم نشرها بغرض الإساءة اليه، وطوال الفترة الماضية يرفض الرد عليها.

وأشار إلى أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه وأنه ليس لديه أزمة شخصية واتخذ قرارًا نهائيًا بالانفصال.

وأهدى سعد أغنيته الأخيرة وعنوانها ” مالكش مكان ” لكل من وصفهم بأنهم يحاولون الطعن بشخصيته والتحدث بشكل غير صحيح عنه.

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