تفاصيل وفاة فتاة أثناء ممارسة الرذيلة مع خطيبها!

القاهرة(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية في مصر على جثة فتاة ثلاثينية، في منزل خطيبها السابق، ادعى وفاتها بشكل طبيعي أثناء ممارسة الرذيلة معه.

ولم يقتنع رجال الأمن برواية الشاب، وبعد أيام من البحث والتحري ،تكشفت الحقيقة، إذ تبين أن الوفاة لم تكن طبيعية.

وبالتحقيق في الواقعة تبين أن خطيب الفتاة السابق قتلها بعد ممارسة الجنس معها، حيث أخذت تصرخ وشعرت بصدمة كبيرة عقب فض غشاء بكارتها، وصعوبة تدارك الموقف.

واعترف الجاني بأنه قام بخنق المجني عليها، ولف جثتها ووضعها في غرفة مملوكة له أعلى سطح المنزل، واحتفظ بالجثة خوفًا من افتضاح أمره.