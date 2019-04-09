بعد لقاء الاستقلال..إدارة الهلال تناقش إقالة زوران

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن وجود مناقشات حول إقالة الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال قبل مواجهة الأهلي الجمعة المقبلة على أن تتخذ الإدارة قرارها مساء اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد الخسائر المتتالية لفريق الهلال ،في مبارياته السابقة أمام النصر في الدوري وابتعاده عن الصدارة والفوز الصعب في شوط المباراة الثاني من أمام الحزم ،بقيادة زوران ماميتش.

كما طالب الهلاليون، بعد لقاء أمام الاستقلال الإيراني ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة الآسيوية برحيل رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل من رئاسة نادي الهلال.

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