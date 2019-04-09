الهلال يصل الرياض ويؤدي مرانًا مغلقًا عصر اليوم

ماجد محمد(صدى):

وصل لاعبو الهلال إلى الرياض، ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانًا مغلقًا، عصر اليوم الثلاثاء.

وكان الهلال، قد تلقى أول هزيمة له في دوري أبطال آسيا أمام الاستقلال الإيراني، بهدفين لهدف، على استاد حمد بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 23 أبريل الجاري، حيث يلتقي الهلال مع الاستقلال في أبو ظبي، والعين مع الدحيل في العين.