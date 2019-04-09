بالصور.. الكلاب الضالة تُرعب منسوبات ابتدائية بنات في شقراء

حمود العنزي(صدى):

شهدت إحدى المدارس الابتدائية للبنات في شقراء، أثناء فترة الدوام الرسمي، لحظات رعب بين منسوبات المدرسة، بسبب قطعان من الكلاب الضالة التي تجولت داخل أسوارها.

وتسببت قطعان الكلاب في ذعر منسوبات المدرسة وخوفهن، وتم توثيق تواجد تلك القطعان داخل أسوار المدرسة، مطالبات بحمايتهن من خطر تلك الكلاب عليهن وعلى الطالبات.

وأكد مواطنون أن الكلاب الضالة تتجول منذ سنوات في أحياء مركز الوقف بالقرائن وشوارعه، وتهدد حياة قاطني الحي وأطفالهم، رغم المناشدة بوضع حل لها وإزالة خطرها.

وأوضحوا أن ما زاد من خطورة تلك الكلاب أنها أصبحت تهدد حياة الطالبات والمعلمات داخل المدرسة، وأصحبت مصدر إزعاج للجميع بنباحها في أوقات متأخرة من الليل.