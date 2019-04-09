الكشف عن مصير مفقودة ” حي لبن ” بعد يومين من اختفائها

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أنه تم العثور على فتاة حي لبن أخيرًا، وذلك بعد يومين من اختفائها من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض، في ظروف غامضة.

وكان عشرات المواطنين قد تشاركوا مع فرق التطوع في البحث عن الفتاة وتدعى ” نحاء محسن القحطاني ” ،حتى أعلن أحد المتطوعين، العثور عليها مساء أمس الاثنين عبر مقطع فيديو سجله من أمام المستشفى الموجودة فيه.

يذكر أن شقيقة نحاء، قد ذكرت سابقا، أنها اختفت بعد أن خرجت من المنزل لرمي القمامة، مبينةً أنها كانت ترتدي حذاءً أبيض وعباءة، إضافة لكونها مصابة بالصرع.

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