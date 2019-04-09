بالفيديو.. عبيد العبدلي: ” لما تسافر كسائح أو مبتعث أنت تسوق لبلدك “

علي القحطاني(صدى):

أكد عضو مجلس الشوري والمهتم بنشر ثقافة التسويق، عبيد العبدلي، أن اسم المملكة العربية السعودية أصبح براند عالمي ورقم 20 في العالم عام 2018 قيمته 677 مليار.

واستشهد العبدلي خلال برنامج ” في الصورة ” ردًا على سؤال كيف نستطيع أن نسوق للمملكة؟ ” بكلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قال فيها : ” هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك “.

وأكد العبدلي أن هذه الجملة لخادم الحرمين تعتبر تسويق في حد ذاتها، حيث تم تحديد الهدف الأساسي للدولة.

وأضاف: ” لما تسافر كسائح أنت مسوق لبلدك، لما تكون مبتعث أنت تسوق لبلدك وتسوق صورة ذهنية عن بلدك ” .