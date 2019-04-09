محام ينتحر عقب ممارسة الشذوذ الجنسي

القاهرة(صدى):

أوضحت التحقيقات في مصر، في قضية المحامي الذي لقى مصرعه قفزا من الطابق السادس، اليوم الاثنين، أنه كان في لقاء مع أحد الأشخاص لممارسة الشذوذ الجنسي معه.

وتم التعرف عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتم استدراجه من قبل عامل لممارسة الشذوذ الجنسي معه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، وأنه فور دخول المحامي المنتحر باب الشقة فوجئ بشخصين آخرين أحدهما شقيق الأول فرد قائلا: ” مش هينفع إنت ضحكت عليا “، وقام مسرعا تجاه شرفة الشقة بالطابق السادس وألقى بنفسه ليسقط على الأرض جثة هامدة، حسبما ذكرت التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه تعرف على عامل، وشقيقه، وعامل آخر، عن طريق شبكة الإنترنت واتفق مع الأول على ممارسة الشذوذ الجنسي معه بمفرده، وبناء على ذلك جاء من مدينة أسيوط بمصر مسقط رأسه للشقة الخاصة بالأول، إلا أنه فوجئ بوجود باقي المتهمين، فشعر بالقلق مما اضطره إلى القفز من الطابق السادس ولقى مصرعه في الحال.

وتحفظت قوات الأمن على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.