ماجد الفرج.. تواجد في أكثر من قائمة للمطلوبين أمنيًا وانتهى في أبوحدرية

نايف السالم(صدى):

تضمنت العناصر الإرهابية التي أعلنت عنها رئاسة أمن الدولة، في بيانها الخاص بعملية أبوحدرية، اسم المدعو ماجد الفرج، الذي لقي مصرعه على يد الجهات الأمنية في القطيف الأحد.

وتواجد اسم هذا المطلوب، في قائمة الـ9 الني نشرتها وزارة الداخلية و المعلن عنهم بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، كما يتواجد في القائمة القديمة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في فبراير عام 2012، وضمت حينها 23 مطلوبًا أمنيًّا؛ أسقطت الأجهزة الأمنية 17 مطلوبًا منهم.

وكان معه في القائمة أيضًا شقيق محمد علي عبدالرحيم الفرج الذي أدرج على قائمة الـ23 وقتل في تبادل لإطلاق النار في العوامية بينه وبين شخص آخر مطلوب أمنيًّا في يوليو من عام 2015.

وانتهى المطاف به، في أبوحدرية، إذ أعلنت الجهات المختصة في رئاسة أمن الدولة، بمحافظة القطيف، عن رصدها 4 عناصر من المطلوبين أمنيًّا، وهم يستقلون سيارة من نوع (تاهو) باتجاه طريق (أبو حدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات أنهم أتموا التجهيز له، وحينما قامت الجهات الأمنية باعتراضهم ومطالبتهم بتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فتم التعامل معهم وفق ما يتطلبه الموقف والرد عليهم بالمثل؛ مما أدى لإعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها.

وقُتل ماجد علي عبدالرحيم الفرج، هوية وطنية رقم (1024360263)، والمطلوب محمود أحمد علي آل زرع، هوية وطنية رقم (1054136393) في هذه العملية، وجرى القبض على المطلوبين الآخرين والذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن هويتيهما في الوقت الراهن.

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