بالفيديو.. السند: تجاهل أسئلة الطفل المحرجة تعرضه للمنظمات المشبوهة
أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، كيفية التعامل مع أسئلة الطفل المحرجة، وذلك ردًا على سؤال عبر برنامج ” يستفتونك “.
ورد الشيخ قائلًا : لابد من بيان الحق للأطفال بالطريقة المناسبة، وعدم تجاهل اسئلتهم ولابد من البيان بأن هذه الامور مضرة.
وأضاف : وإذا تجاهل الأب والأم هذه الأسئلة سترهق الطفل وتجعله يلجأ للآخرين ويأخذ المعلومة الخاطئة.
وتابع : فيجب أن يتلقى الانسان اسئلة ابنه او ابنته بصدر رحب، حتى لا يضره الآخرين سواء في أمور في العقيدة أو أمور شخصية، وحتى لايلجأ للجهات والمنظمات المشبوهه.
#يستفتونك مع الشيخ عبدالرحمن السند
كيف تتعامل مع أسئلة الطفل المحرجة ؟ https://t.co/1SUFKQvlq9 pic.twitter.com/JWwHGtDjSB
— قناة الرسالة (@alresalahnet) April 8, 2019
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