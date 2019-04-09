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بالفيديو.. السند: تجاهل أسئلة الطفل المحرجة تعرضه للمنظمات المشبوهة

بالفيديو.. السند: تجاهل أسئلة الطفل المحرجة تعرضه للمنظمات المشبوهة
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، كيفية التعامل مع أسئلة الطفل المحرجة، وذلك ردًا على سؤال عبر برنامج ” يستفتونك “.

ورد الشيخ قائلًا : لابد من بيان الحق للأطفال بالطريقة المناسبة، وعدم تجاهل اسئلتهم ولابد من البيان بأن هذه الامور مضرة.

وأضاف : وإذا تجاهل الأب والأم هذه الأسئلة سترهق الطفل وتجعله يلجأ للآخرين ويأخذ المعلومة الخاطئة.

وتابع : فيجب أن يتلقى الانسان اسئلة ابنه او ابنته بصدر رحب، حتى لا يضره الآخرين سواء في أمور في العقيدة أو أمور شخصية، وحتى لايلجأ للجهات والمنظمات المشبوهه.


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