حساب المواطن: صرف الدفعة الجديدة 10 إبريل الجاري

عادل الحربي(صدى):

أعلن حساب المواطن أنه سيتم صرف الدعم للدفعة السابعة عشر بتاريخ 10 إبريل الجاري، والموافق يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح أنه بالإمكان معرفة حالة الاستحقاق لشهر إبريل عن طريق البوابة الإلكترونية عبر أيقونة (الدفعات المالية)، وفي حال انطبقت معايير الاستحقاق سيشمل الدعم الشخص.

يذكر أن حساب المواطن يشترط لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.