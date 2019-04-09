” التعليم ” تحدد ضوابط الحفلات المدرسية الختامية

نايف السالم(صدى):

حددت وزارة التعليم ضوابط لإقامة الحفلات المدرسية الختامية حرصًا على تحقيق الأهداف المنشودة من إقامة الحفلات المدرسية وتقديراً لجهود الطلاب والطالبات.

وقالت الوزارة: “ تنظيم الحفلات المدرسية الختامية في المدارس الأهلية والأجنبية يعتمد العمل بالضوابط التالية “:

ألا يتضمن الحفل ما يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية، التأكيد على تضمين فقرات الحفل ما يعزز الولاء للملك والانتماء للوطن، عدم تكليف الطالبات بأي مبالغ نقدية أو طلبات عينية.

تمنح مديرة المدرسة صلاحية تحديد مقر إقامة الحفل بعد أخذ موافقة المدير العام للتعليم على مقر الإقامة إن كان خارج المبنى المدرسي.

اقتصار المشاركة في فقرات الحفل على منسوبات التعليم ويتم تصوير مخرجات برنامج الحفل من قبل المنسقة الإعلامية للمدرسة مع التأكيد على عدم وجود الطالبات و الكادر الإداري و التعليمي أثناء التصوير.