بالفيديو.. مختص: شركات الاتصالات لا تسمع ولا ترضي العملاء

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور عبيد العبدلي، المهتم بنشر ثقافة التسويق، أن الناس أصبحوا يتأثرون كثيرًا بمشاهير السوشيال ميديا، إذ أوشكت الصحف الورقية على الانتهاء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” في الصورة ” ، أن شركات الاتصالات في المملكة لا تحاول إرضاء العميل، مشيرًا إلى أن العميل يغفر للشركات الجيدة بعض ذلاتها.

وأشار إلى أن العملاء يحتاجون إلى 12 تجربة جيدة حتى ينسون تجربة سيئة مع شركة، مؤكدًا أن شركات الاتصالات ينقصها ” سماع ” العميل.