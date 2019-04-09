بالفيديو.. مختص: شركات الاتصالات لا تسمع ولا ترضي العملاء
أكد الدكتور عبيد العبدلي، المهتم بنشر ثقافة التسويق، أن الناس أصبحوا يتأثرون كثيرًا بمشاهير السوشيال ميديا، إذ أوشكت الصحف الورقية على الانتهاء.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” في الصورة ” ، أن شركات الاتصالات في المملكة لا تحاول إرضاء العميل، مشيرًا إلى أن العميل يغفر للشركات الجيدة بعض ذلاتها.
وأشار إلى أن العملاء يحتاجون إلى 12 تجربة جيدة حتى ينسون تجربة سيئة مع شركة، مؤكدًا أن شركات الاتصالات ينقصها ” سماع ” العميل.
د. #عبيد_العبدلي_في_الصورة
شركات الاتصالات في #السعودية لا تحاول إرضاء العميل، ويجب أن تعدل سياساتها لكي "تسمع" أكثر منه..@dr_alabdali pic.twitter.com/FMBtGXJgyp
— في الصورة (@Fealsora) April 8, 2019
#فيديو
د. #عبيد_العبدلي يعلق على استغلال مشاهير مواقع التواصل في التسويق
د. #عبيد_العبدلي_في_الصورة@dr_alabdali pic.twitter.com/w9JmT891v7
— في الصورة (@Fealsora) April 8, 2019
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