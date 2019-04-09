الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في الحدود الشمالية ونجران والقصيم

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، في الحدود الشمالية.

كما توقعت استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية في القصيم.

واستمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مع فرصة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، في نجران.

وتبدأ اليوم الثلاثاء 55 : 01 مساءً، وتنتهي في الغد الساعة 1 صباحًا في القصيم، وتبدأ 2 صباحًا وتنتهي 2 صباحًا يوم الأربعاء في نجران، وتبدًا 1 صباحًا وتنتهي 10 صباحًا في اليوم نفسه الثلاثاء في الحدود الشمالية.