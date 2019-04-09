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بالفيديو.. متحدث التدريب المهني : أطلقنا مبادرتين لتقييم المعاهد

بالفيديو.. متحدث التدريب المهني : أطلقنا مبادرتين لتقييم المعاهد
علي القحطاني(صدى):

أعلن فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، اليوم الاثنين، عن إطلاق مبادرتين.

وقال العتيبي خلال مشاركته في برنامج ” تم ” : مبادرة إلكترونية لكل المعاهد حيث يستطيع المتدرب أن يتعرف على تقييم كل معهد ومدرب، وذلك يتم بشفافية.

وأضاف : وهناك تطيبق آخر لتقديم الشكاوي والملاحظات على أي معهد موثق من المؤسسة وسيتم التعامل مع أي شكوى على الفور.


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