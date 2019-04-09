بالفيديو.. متحدث التدريب المهني : أطلقنا مبادرتين لتقييم المعاهد
أعلن فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، اليوم الاثنين، عن إطلاق مبادرتين.
وقال العتيبي خلال مشاركته في برنامج ” تم ” : مبادرة إلكترونية لكل المعاهد حيث يستطيع المتدرب أن يتعرف على تقييم كل معهد ومدرب، وذلك يتم بشفافية.
وأضاف : وهناك تطيبق آخر لتقديم الشكاوي والملاحظات على أي معهد موثق من المؤسسة وسيتم التعامل مع أي شكوى على الفور.
فيديو | فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني يعلن عبر برنامج #تم أن هناك مبادرتين من المؤسسة.
تعرّف على المبادرتين. #تم_وقطاع_التدريب pic.twitter.com/S36kRXCVOF
— برنامج تم (@TammTalkShow) April 8, 2019
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