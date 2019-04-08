بوذية اشتكت من المسجد فحُكم عليها بالسجن بتهمة ازدراء الإسلام

جاكرتا(صدى):

قضت محكمة إندونيسية، على امرأة بالسجن لمدة 18 شهرًا، بعدما اشتكت من مكبرات الصوت في أحد مساجد الحي الذي تسكن فيه، إذ أدين بتهمة ازدراء الإسلام.

وقدمت المرأة البالغة من العمر 44 عامًا استئنافين، لكن القضاة في المحكمة العليا في جنوب شرق آسيا وافقوا على قرار صادر عن محكمة أدنى وأيدوا الحكم.

ويوجد في إندونيسيا أكبر عدد من المسلمين في العالم، وأقليات بوذية ومسيحية وأقليات دينية كبيرة أخرى.

وكانت ميليانا، الصينية، والبوذية المقيمة في ميدان بجزيرة سومطرة، قد اشتكت للجيران من حجم مكبر الصوت في المسجد المقابل للشارع من منزلها في صيف عام 2016.

وأفاد موقع إخباري إندونيسي، بأن شكواها أثارت أعمال شغب في تانجونج بالاي، حيث هاجم مثيرو الشغب وأحرقوا العديد من المعابد البوذية.