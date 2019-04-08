  • الإثنين 8

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. العابد: الإرهاق سبب خسارة الهلال ولا علاقة للنصر

العابد: الإرهاق سبب خسارة الهلال ولا علاقة للنصر

العابد: الإرهاق سبب خسارة الهلال ولا علاقة للنصر
ماجد محمد(صدى):

علق نواف العابد لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، على خسارة فريقه في دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين، أمام الاستقلال الإيراني 1-2،

وأكد العابد أن الإرهاق سبب وراء خسارة الفريق رافضاً أن تكون خسارة الديربي أمام غريمهم النصر في الدوري، سبباً في تعثرهم آسيوياً.

وقال العابد عقب المباراة خلال لقاء تلفزيوني: ” نشارك في خمس بطولات، ونلعب مباراة كل ثلاثة أيام، ما تسبب بضغط أثر سلباً على لياقة اللاعبين.

وأضاف:” ما زلنا في الصدارة، وأمامنا ثلاث مباريات مهمة وعازمون على مواصلة المشوار الآسيوي “.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 11 دقيقة

كذاب عشان ماتقدر تستخدم المنشطات في الاسيويه نشوف الإرهاق في مباراة الاهلي
المفروض يكون الإرهاق أكبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *