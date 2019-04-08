العابد: الإرهاق سبب خسارة الهلال ولا علاقة للنصر
علق نواف العابد لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، على خسارة فريقه في دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين، أمام الاستقلال الإيراني 1-2،
وأكد العابد أن الإرهاق سبب وراء خسارة الفريق رافضاً أن تكون خسارة الديربي أمام غريمهم النصر في الدوري، سبباً في تعثرهم آسيوياً.
وقال العابد عقب المباراة خلال لقاء تلفزيوني: ” نشارك في خمس بطولات، ونلعب مباراة كل ثلاثة أيام، ما تسبب بضغط أثر سلباً على لياقة اللاعبين.
وأضاف:” ما زلنا في الصدارة، وأمامنا ثلاث مباريات مهمة وعازمون على مواصلة المشوار الآسيوي “.
ماوكلي[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 11 دقيقة
كذاب عشان ماتقدر تستخدم المنشطات في الاسيويه نشوف الإرهاق في مباراة الاهلي
المفروض يكون الإرهاق أكبر