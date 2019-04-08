العابد: الإرهاق سبب خسارة الهلال ولا علاقة للنصر

ماجد محمد(صدى):

علق نواف العابد لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، على خسارة فريقه في دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين، أمام الاستقلال الإيراني 1-2،

وأكد العابد أن الإرهاق سبب وراء خسارة الفريق رافضاً أن تكون خسارة الديربي أمام غريمهم النصر في الدوري، سبباً في تعثرهم آسيوياً.

وقال العابد عقب المباراة خلال لقاء تلفزيوني: ” نشارك في خمس بطولات، ونلعب مباراة كل ثلاثة أيام، ما تسبب بضغط أثر سلباً على لياقة اللاعبين.

وأضاف:” ما زلنا في الصدارة، وأمامنا ثلاث مباريات مهمة وعازمون على مواصلة المشوار الآسيوي “.