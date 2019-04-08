الانضباط : إيقاف اللاعب أسامة عاشور وتغريمه 10آلاف ريال

ماجد محمد(صدى):

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم ، إيقاف لاعب فريق أحد أسامة عاشور مباراة واحدة وهي مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية وقدرها 10,000 ريال.

وقالت اللجنة إن ذلك بسبب قيام اللاعب عند الدقيقة 90* من المباراة باستخدام قوة مفرطة ضد لاعب منافس، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم بسبب اللعب العنيف.

وذلك خلال مباراة أقيمت بين فريقي نادي القادسية ونادي أحد يوم 4 إبريل الماضي على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.