بالفيديو.. ماجد الحربي: أغلب حوادث تقع في حافلات المدارس الأهلية

علي القحطاني(صدى):

روى المواطن أحمد السلمي، قصة وفاة ابنه داخل حافلة النقل المدرسي، مشيرًا إلى أنه تم نسيانه داخل الحافلة ومن ثم اختنق وتوفي.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” ياهلا ” ، أن إدارة المدرسة أخبرته بأن الطفل أغمى عليه داخل الفصل الدراسي وتم نقله إلى المستشفى، وعندما ذهب إلى المدرسة أخبرته الأم بأنه مات.

وقال ” السلمي ” : ” أريد أعلى عقوبة ضد المتسببين في وفاة الطلاب، نواف مات ما اقدر ارجعه، لكن في ألف نواف بره، لا أحد مهتم فيهم، إلى متى؟ ” .

من جانب، قال الدكتور ماجد الحربي المشرف العام على السلامة المدرسية بوزارة التعليم، إن أغلب الحوادث تقع في حافلات المدارس الأهلية أو في حافلات أهلية يستأجرها أولياء الأمور، مؤكدًا أن وزير التعليم وجه بلجنة متخصصة لمتابعة هذا الموضوع.

بحروف من الألم.. والد نواف يروي قصة وفاته في حافلة نقل مدرسي..

"نواف مات ما اقدر ارجعه، لكن في ألف نواف بره، لا أحد مهتم فيهم، إلى متى؟"#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/29Q8gTD0S7 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 8, 2019