امرأة تنجب طفلًا في ” أرضية الحمام ” دون علم منها بحملها

واشنطن(صدى):

فوجئت سيدة أمريكية في إحدى الليالي بآلام شديدة في المعدة وغثيان لا يحتمل، وخلال دقائق وجدت ” طفلا يخرج من بين أحشائها ” ، إذ مرت 9 أشهر دون أن تظهر علامات الحمل عليها.

وظنت أنها تناولت طعام ملوث فأصيبت بتسمم، لكن ما حدث كان ” غير متوقع ” ، فكان ما يحدث معها آنذاك هو ” مخاض الولادة ” ، قائلة إنها لم تكن تصدق ما حدث لها إلا عندما وجدت ” صبيا جميلا ” يخرج من أحشائها فجأة وسط ذهول زوجها، خاصة أن بطنها لم تكن بارزة.

وأضافت أن تاريخ ميلاد الرضيع يتزامن مع توقيت وفاة والدها الذي رحل قبل عام من ميلاد حفيده، وتؤكد أن الله منحها في نفس التاريخ طفلا لم تكن تتوقع مجيئه وكأنها رسالة من والدها الراحل حتى لا تتذكر ذلك اليوم وتحزن.