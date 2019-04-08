بالفيديو..حمد المنيف : كنت أُسرَب أخبار للإعلام في بعض الأوقات

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، على ضرورة توضح المسؤولين للأمور وللقرارات في الإعلام، مؤكدًا أنه في بعض الاحيان كان يُسرب الأخبار للإعلام لما يراه في خدمة المواطنين.

وقال المنيف خلال لقاءه في برنامج ” معالي المواطن ” حلقة اليوم الاثنين، إنه يجب على المسؤولين توضح جميع الأمور في وسائل الإعلام المختلفة وذلك في صالح المواطن ويخدم المواطن.

وأضاف : بعض المسؤولين لايحبون فتح الباب للإعلام، برغم من ان بعض القرارات تكون إجابية وتهم المواطنين ويجب توضيحها والإعلان عنها.