عائلته: الإعلامي أحمد الشقيري حيٌ يرزق

علي القحطاني(صدى):

أكدت عائلة الإعلامي أحمد الشقيري، عدم صحة الأنباء المتداولة عن وفاته، مشددة على أنه حيٌ يرزق.

وكانت الأنباء قد تحدثت عن وفاة الشقيري في المستشفى إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، فيما لم يصدر أي نفي عن الشقيري عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل.

من جانبه، اعتذر إعلامي شهير عن نشر الخبر قائلًا: ” ‏أبدي أسفي واعتذاري الشديدين للجميع لتسرعي بتمرير خبر غير حقيقي عن شائعة وفاة الإعلامي أحمد الشقيري، فقد خدعت بصياغة الخبر ومصدره قبل التثبت والتأكد من عدم صحته، أسأل الله تعالى أن يطيل في عمره على طاعة الله وتمام العافية وان يتجاوز عني فيما اقدمت عليه من خطأ غير مقصود ” .