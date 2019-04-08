بيروفية: شراء الهلال بطاقة كاريلو يجعله أغلى لاعب في تاريخ بيرو

ماجد محمد(صدى):

أكدت صحيفة ” diariocorreo ” البيروفية أن نادي الهلال مستعد لدفع مبلغ ضخم لنادي بنفيكا البرتغالي من أجل شراء بطاقة اللاعب البيروفي أندريه كاريلو.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب وصل إلى الهلال بعد مستوى مميز في كأس العالم بروسيا 2018، وكان انتقاله مفاجأة كبيرة للمتابعين،

حيث كان يعتقد أن أندريه سيكون له مستقبل في دوري أكثر تنافسية.

وتابعت أنه مع ذلك، منذ وصول المهاجم إلى ناديه الجديد، أصبح قطعة لا جدال في تواجدها ضمن التشكيلة الأساسية ، حيث حقق الاستمرارية التي طال انتظارها والذي لم يستطع الحصول عليها في الفرق السابقة.

وأضافت أن الهلال راغب بقوة في تفعيل خيار شراء بطاقة اللاعب البيروفي، والتي تقدر قيمتها بـ 15 مليون يورو وتنتمي إلى بنفيكا البرتغالي.

وأوضحت أنه في حالة إتمام الصفقة، سيصبح أندريه كاريلو أغلى لاعب كرة قدم في تاريخ بيرو، وهو لقب من شأنه أن يسرقه لاعب الهلال من خوان مانويل فارجاس، والذي انتقل في 2008 إلى فيورنتينا من كاتانيا مقابل 12 مليون يورو.