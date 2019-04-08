طفل حديث الولادة يفقد ذراعه بتبوك.. والصحة: حدث بتر ذاتي

محمود البلوي(صدى):

يعاني طفل حديث الولادة في تبوك، من فقدان يده اليسرى، إذ خطأ طبي جسيم، بعدما حُقن بإبرة من قبل مستشفى الملك فهد التخصصي وفقًا لوالده.

وأوضح الأب، أن يد الطفل تحولت إلى اللون الأزرق ثم اسودت وسقطت على الأرض، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المتسبب.

وأوضحت الشؤون الصحية بتبوك، أن الطفل منوم منذ 4 أشهر وهو أحد ثلاثة توائم، توفي أحدهم داخل الرحم بينما تمت ولادة التوأمين الآخرين عن عمر رحمي 28 أسبوعاً (أقل من سبعة أشهر)، ولذلك كانا يعانيان من نقص شديد في الوزن (850 جراماً) وعدم اكتمال النمو الرئوي وتم تنويمهما بقسم العناية المركزة للأطفال الخدج تحت إشراف طبي من استشاري حديثي الولادة.

وأشارت إلى أن التوأم الأول خرج بسلامة الله، بعد اكتمال النمو الجسمي والرئوي والقدرة الكاملة على الرضاعة الطبيعية، إلا أن التوأم الأول عانى من وجود القناة الشريانية المفتوحة بالقلب مع نزيف دماغي شديد من الدرجة الرابعة واستسقاء بالرأس ونقص حاد بالدم والصفائح الدموية والتهاب معوي ثاقب، مما اضطر الفريق الجراحي لإجراء عملية استئصال جزء من الأمعاء وعمل فتحة شرجية جانبية بالبطن.

وأفادت بأن الطفل عاني من العديد من نوبات النزيف الرئوي وانسدادات تجلطية متكررة، وتم التدخل بعمل قسطرات الحقن الوريدية الطرفية والمركزية، وحدث على إثرها تجلط بالشريان العضدي باليد اليسرى، وتم تشكيل فريق طبي متخصص وإطلاع والد المريض بكل شفافية على جميع الإجراءات الطبية المتخذة بمثل هذه الظروف، حيث حصلت مضاعفات للحالة وحدوث غرغرينة جافة نتج عنها بتر ذاتي بالساعد الأيسر للطفل.