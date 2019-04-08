بالفيديو.. دنيا بطمة تهاجم مريم سعيد: ” توصل صورتي بطريقة غلط “

أميرة خالد(صدى):

شنت الفنانة المغربية دنيا بطمة هجوم على مواطنتها الإعلامية مريم سعيد خلال مقابلة سريعة معها في برنامج ” بالفن ” .

وقالت بطمة: ” مريم سعيد بنت بلدي وعزيزة علي، ولكن اعاتبها عتاب كبير، لأنها كانت توصل صورتي بطريقة غلط من خلال البرامج التي تقدمها، والملفت أنها عمرها ما اتصلت بي وسألتني عن القضية حتى تتأكد من صحة المعلومات المنشورة في البرنامج ” .

وأضافت : ” كان بإمكانها أن تطلب من احدى زميلاتها بأن تتكلمن عن المواضيع التي تخصني، وهي تساندني لأنها بنت بلدي ” .

واختتمت قائلة: ” يمكن هيدا الروح الوطنية اللي عندي، ما عندي شي ضد مريم، لهذا نقول لها ” الله يسمح ليك ” .