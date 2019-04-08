القهوة مع الجبنة البيضاء تجعل وجهك أبيض كالثلج

أميرة خالد(صدى):

تعين القهوة على الحفاظ على إطلالة جميلة، ومن أبرز فوائدها أنها مكوّن أساسي لبعض الأقنعة الجمالية التي تقضي على بقع الوجه وتمنحه لوناً ناصعاً.

وننصحك بأن تطبقي وصفة تفل القهوة والجبنة البيضاء، إذًا امزجي معلقة وسط من تفل القهوة مع ملعقة وسط من الجبنة البيضاء، أضيفي إلى المزيج 5 نقاط من عصير الليمون.

ضعي الخليط في الثلاجة لبضع ساعات قبل أن تطبقيه على وجهك وخصوصاً على مناطق ظهور البقع الداكنة والهالات السوداء، وانتظري لمدة 15 دقيقة ثمّ اغسلي وجهك بالماء.

وفي حال تكرار الوصفة مرتين أسبوعين تحصلين على بشرة بيضاء نقية في مدة قصيرة.