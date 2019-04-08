تطبيقان يكشفان وجود كاميرا مراقبة بغرفة فندق أو شقة مفروشة

عادل الحربي(صدى):

كشف الخبير التقني المهندس خالد أبو إبراهيم، عن طريقتين بسيطتين تكشفان .

وجود كاميرا تجسس مخبأة داخل شقة مفروشة تم استأجارها أو غرفة فندق تقيم بها .

وأكد المهندس خالد ، أن هاتين الطريقتين تتعلقان بالأمن والخصوصية عند التواجد في فندق أو شقق مفروشة في أي مكان في العالم ، وذلك عن طريق Airbnb.

وأولى هذه الطرق ، قال الخبير التقني ، لو لم تكن خبيراً في التقنية فإنه يوجد بعض التطبيقات التي تساعدك في البحث عن شبكات واي فاي لمعرفة أي جهاز أخر متصل بالشبكة حتى وان كانت كاميرا، مثل تطبيق “ iNET و FING ” .

وهناك تطبيق آخر “ hidden camera detector ” هذا التطبيق يستخدم فلاش الكامير لتحديد الكاميرات المخفية التي لا يمكنك رؤيتها بعينك.