الأندية الإنجليزية ترفض اتفاق بريكست وتتمسك بالمنافسة الأوروبية

نواف السالم(صدى):

تمسكت الأندية الإنجليزية بالبقاء في دائرة المنافسة الأوروبية من خلال دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في حين يدور الجدل والنقاش بين رجال السياسة حول اتفاق “ بريكست ” لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،.

وتستحوذ الأندية الإنجليزية على نصف مقاعد دور الثمانية في البطولة حالياً، حيث يلتقي توتنهام مع مانشستر سيتي غداً الثلاثاء في مواجهة إنجليزية تضمن للكرة الإنجليزية مقعداً على الأقل في المربع الذهبي.

في حين يلتقي ليفربول الإنجليزي مع بورتو البرتغالي في مباراة أخرى غداً، ويلتقي مانشستر يونايتد مع برشلونة الإسباني بعد غد الأربعاء وذلك في جولة الذهاب بدور الثمانية ويخوض ليفربول مباراته غداً بعد الفوز الثمين 3-1 على ساوثهمبتون بالدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، والذي أعلن من قبل معارضته لاتفاق “ بريكست ” ، أن فريقه يتمسك بالاستمرار في البطولة الأوروبية.

وأضاف كلوب: “ لسنا ريال مدريد الذي فاز بلقب دوري الأبطال في المواسم الثلاثة الماضية على التوالي.. نعشق هذه المسابقة وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل الفوز بها ” .

في حين أحرز مانشستر سيتي لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة كما بلغ الفريق نهائي كأس إنجلترا إضافة إلى كونه المنافس الأساسي لليفربول حالياً على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطتين خلف ليفربول وتتبقى لمانشستر سيتي مباراة مؤجلة.

وأوضح غوارديولا من قبل أنه يرى أن الـ ” بريكست ” وتأثيره على لاعبي كرة القدم أمر مثير للشك والجدل، قائلا 2017: “ إذا لم تكن لديهم رغبة في أناس من الخارج، سنرحل وأعتقد أن الناس في بريطانيا ما زالوا ينتظرون ما سيحدث في البريكست ” .