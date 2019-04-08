امرأة تقتل أخرى في طريق عام بسبب رجل

ابوظبي(صدى):

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة امرأة نيبالية تبلغ من العمر 30 عاماً، قتلت امرأة أخرى، بمحاولة طعنها طعنة غائرة في بطنها قاصدة إزهاق روحها.

واستطاعات المجني عليها صد الطعنة الأولى بذراعها اليسرى، ثم أمسكن بنصل السكين بقبضة يدها عند محاولة طعنها مرة أخرى ما أدى إلى إصابتها بإصابات عدة ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتفصيلًا، قالت المجني عليها إنها كانت في مقر سكنها حين تلقت اتصالاً غريباً من المتهمة تخبرها بأنها صديقة رجل تعرفه المجني عليها وأنها حصلت على رقم هاتفها من زميلتها في العمل، وطلبت منها أن لا تخرج مع صديقها أو تختلط به، أو حتى تقترب منه او تتحدث معها، واتهمتها بالتسبب في فتوره تجاهها وتغير معاملته لها.

وتحدثت مع المتهمة التي توسلت إليها حتى تحل الخلاف، ثم طلبت منها مساعدة ماديلة لكونها تمر فساعدتها، وأشارت إلى أن المتهمة اتصلت بها مجدداً صباح اليوم التالي، فلم ترد حتى المساء لانشغالها بعملها، ثم كلمتها، فطلبت منها المتهمة مقابلتها، وحاولت المجني عليها الاعتذار لكن أصرت الأولى على لقائها ولو لخمسة دقائق فقط، فوافقت.

ونزلت من مقر عملها في أحد الفنادق، ودار حديث بينهما كررت فيه الجانية طلبها بمساعدتها لرد صديقها إليها، فاستأذنت المجني عليها متعذرة بعملها، إلا أن المتهمة الحت عليها بالبقاء، ثم دست يدها في حقيبتها وأخرجت سكيناً وحاولت طعنها بشكل مفاجئ في بطنها، فصدت الطعنة بيدها اليسرى، وعاودت المتهمة طعنها لكنها أمسكت السكين بكفيها، فأصابت إصبعها الخنصر، وصرخت مستغثية بالمارة، لكن وضعت المرأة الأخرى كفها على فمها لمنعها من الصراخ، لكنها عضتها وتدخل الأمن وأنقذها الناس ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.