بالفيديو.. طبيب نفسي: التوتر والقلق يؤثر على نضارة وجه المرأة
أكد دكتور إبراهيم حمدي، طبيب نفسي، أن التوتر والقلق يؤثر على نضارة وجه المرأة.
وأوضح إبراهيم خلال برنامج ” سيدتي ” أن هذا يؤدي إلى إفراز هرمونات الكورتيزون، والتي تسبب تخفيف ضخ الدم للوجه ويكون وجهها أكثر عرضة للبكتريا والحبوب؛ مما يؤثر على وجه المرأة أكثر من الرجل.
واختتم ” حمدي ” أن اضطرابات التوتر والقلق والاكتئاب عند الرجل أكثر من المرأة بسبب الفسيولوجية.
د. #إبراهيم_حمدي .. طبيب نفسي : التوتر والقلق يؤثر على إفراز هرمونات الكورتيزون .. مما يؤثر على وجه المرأة أكثر من الرجل #برنامج_سيدتي#خليجية@dribrahimhero pic.twitter.com/gHdIWJK8Hy
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 8, 2019
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