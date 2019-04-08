بالفيديو.. طبيب نفسي: التوتر والقلق يؤثر على نضارة وجه المرأة

أميرة خالد(صدى):

أكد دكتور إبراهيم حمدي، طبيب نفسي، أن التوتر والقلق يؤثر على نضارة وجه المرأة.

وأوضح إبراهيم خلال برنامج ” سيدتي ” أن هذا يؤدي إلى إفراز هرمونات الكورتيزون، والتي تسبب تخفيف ضخ الدم للوجه ويكون وجهها أكثر عرضة للبكتريا والحبوب؛ مما يؤثر على وجه المرأة أكثر من الرجل.

واختتم ” حمدي ” أن اضطرابات التوتر والقلق والاكتئاب عند الرجل أكثر من المرأة بسبب الفسيولوجية.