بيكيه يعود إلى بيته الثاني في أولد ترافورد

نواف السالم(صدى):

يعود قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه، إلى أولد ترافورد؛ لخوض مباراة الذهاب في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بين الفريق الكتالوني ومانشستر يونايتد.

يأتي ذلك في أول ظهور له هناك منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في 2008 لينضم إلى برشلونة.

يذكر أن بيكيه كان قد انضم ليونايتد في 2004 قادماً من برشلونة وهو في سن 16 عاماً، وتعلم بيكيه دروساً في غاية الأهمية خلال بعض المواسم الصعبة في شمال إنجلترا.

وعاد بيكيه إلى برشلونة مقابل خمسة ملايين يورو (5.62 مليون دولار)، ليلعب كبديل في ظل القليل من التوقعات التي أحاطت به، ولكن وبنهاية أول مواسمه تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، بات بيكيه لاعباً أساسياً في التشكيلة الفائزة بالثلاثية موسم 2008-2009.

وكتب بيكيه على تويتر بعد أن أوقعت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال التي سحبت في مارس الماضي برشلونة أمام يونايتد “ أعود إلى بيتي الثاني ” .

وكان بيكيه ضمن تشكيلة برشلونة التي فازت على يونايتد 2-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في روما، وهو يأمل في تحقيق نفس الانتصار في لقاء بعد غد الأربعاء.