 ذئبان بشريان يغتصبان سيدة أربعينية تحت تهديد السلاح  

القاهرة(صدى):

اغتصب ذئبان بشريان سيدة أربعينية في مصر تحت تهديد السلاح، وقاما بتصويرها بغرض ابتزازها.

وتفصيلا، تعرضت ربة منزل للاغتصاب، وتصوير مقطع فيديو يحتوي على مشاهد جنسية أثناء اغتصابها على يد وحشان بشريان تحت تهديد السلاح.

وتعود الواقعة عندما اقتحما المتهمان شقة السيدة وقاما بالتعدي عليها جنسيًا تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وتصويرها فيديو أثناء العلاقة، وتركاها في حالة إعياء وبدئا في ابتزازها.

وورد بلاغ إلى الشرطة من قبل الضحية يفيد بتعرضها للاغتصاب على يد شابين وأنهما استغلا وجودها بمفردها في شقتها واقتحما الشقة، وتعديا عليها جنسيًا، ليتم تشكيل فريق بحث وتحري، بعد التأكد من صحة البلاغ، والحصول على إذن النيابة العامة للقبض عليهما.