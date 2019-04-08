تزامنا مع عيد ميلاده.. صورة طريفة للمجرد مع والدته تشعل مواقع السوشيال ميديا 

مليكة فؤاد(صدى):

فاجأ الفنان البشير عبدو ابنه النجم سعد لمجرد وجمهورها، حيث احتفل بعيد ميلاد نجله على طريقته الخاصة من خلال نشر صورة تجمعه به خلال مرحلة طفولته وبالمناسبة نفسها.

وشارك عبدو متابعيه الصورة على صفحته الخاصة بفيسبوك، حينما كان سعد لمجرد لا يتعدى العشر سنوات، معلقا عليها: ” عيد ميلاد سعيد ولدي الغالي سعد، أنا ووالدتك نحبك أكثر من اللي تتصور، نسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية وبداية هذه السنة تكون مليئة إن شاء الله بالمفاجئات السارة في حياتك يا رب “.

أثارت الصورة جدلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي الذين علقوا على الشبه الكبير بين لمجرد ووالده لناحية الملامح، موضحين أن البشير في مرحلة الشباب يشبه الى حد كبير ابنه حالياً.

ووجه سعد رسالة لكل محبيه من خلال صورة لها نشرها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستجرام وكتب عليها: ” شكرا جزيلاً عائلتي وأصدقائي وجمهوري على رسائل التهنئة والحب والتمنيات بمناسبة ميلادي..حب واحد للأبد “.