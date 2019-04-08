بعد ٣ أسابيع.. ” شالكه ” يرفع العقوبة عن نبيل بن طالب

نواف السالم(صدى):

كشف نادي ” شالكه ” الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين، أن لاعب خط وسطه الجزائري نبيل بن طالب يمكنه العودة لتدريبات الفريق الأول، وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد أن قضى ” بن طالب ” ثلاثة أسابيع مع فريق تحت 23 عاماً لأسباب انضباطية، حيث أوقف في 17 مارس الماضي عن المشاركة مع الفريق الأول، بقرار من المدير الفني المؤقت هوب ستيفنز؛ بداعي السلوك غير اللائق.

حيث أعلن ” ستيفنز ” اليوم، أنع تلقى تقييماً إيجابياً سواء فيما يتعلق بأداء اللاعب في التدريبات، أو سلوكه مع لاعبي فريق تحت 23 عاماً، لذلك تم إعادته.

يذكر أن نادي ” شالكه ” يعاني خلال هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع عشر بفارق خمس نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط، وذلك قبل ست جولات من نهاية المسابقة.